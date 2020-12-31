Vali Pehlivan, güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadı - Son Dakika

Vali Pehlivan, güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadı

31.12.2020 22:37
Vali Pehlivan, güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadı, System.String[]

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, yılbaşı gecesi nedeniyle kentteki güvenlik noktalarını, Özel Hareket Şube Müdürlüğünü, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Şırnak Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek görev yapan personele moral ziyaretinde bulundu.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, yılbaşı gecesi nedeniyle kentteki güvenlik noktalarını, Özel Hareket Şube Müdürlüğünü, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Şırnak Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek görev yapan personele moral ziyaretinde bulundu.

Vali Ali Hamza Pehlivan, 2020 yılının son saatlerinde vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde yeni yıla girmesi için görev başında bulunan emniyet, jandarma ve sağlık personeline moral ziyaretinde bulundu. Balveren Milli Kontrol Noktası, Uludere ve Sanayi yolu üzerinde kurulu güvenlik noktalarını, Şırnak Devlet Hastanesi'ni, 112 Acil Çağrı merkezini ve Özel Hareket Şube Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Pehlivan, asker, polis ve sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayarak yapılan uygulamalarla ilgili bilgi aldı. Vali Pehlivan, görevli asker, polis ve sağlık memurlarıyla bir süre görüşerek sohbet etti, görevlerinde başarılar diledi.

Vali Pehlivan'a Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilecan ve Şırnak İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük eşlik etti.

Şırnak Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret eden Vali Pehlivan çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vali Pehlivan, "2020 yılı özellikle de pandeminin, korona virüsle mücadele sürecinin yaşanması hasebiyle tüm dünya için olduğu gibi ülkemiz için de zorlu bir yıl oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyeleri, İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda tüm yurtta olduğu gibi biz de İlimizde mücadeleyi en etkili şekilde verme gayreti içerisinde olduk" dedi.

"İlimizde de geçen aya oranla %50'nin üzerinde bir düşüş sağladık"

Pandemi ile mücadelede yüzde 50 düşüş sağladıklarını belirten Vali Pehlivan, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda sağlık çalışanlarımız ve bugün birebir ziyaret ettiğimiz 7/24 esaslı çalışan bütün kolluk birimlerimiz, ilgili bütün kurum ve kuruluşlarımız koordinasyon içerisinde üstün bir gayret ortaya koydular. Az önce doktorlarımızla, sağlık çalışanlarımızla da görüştük. Onlar nöbetine devam ediyor, çünkü korona virüsle mücadele de devam ediyor. Bu yolda kayıplarımız oldu. Ben hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda gerek bu hastanemizde gerekse yurdumuzun bütün hastanelerinde tedavi görmekte olan hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu vesileyle de canla başla görev yapan, en riskli noktalarda, en riskli hastalarla temas eden ve onları tedavi etmek için gayret ortaya koyan bütün sağlık çalışanlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Şırnak ilimizde de bu çabayı ortaya koydular. Bunu az önce de hep birlikte gördük. Şükürler olsun ki alınan kısıtlama kararlarıyla birlikte vaka sayıları düşme eğilimine girdi. İlimizde de geçen aya oranla %50'nin üzerinde bir düşüş sağladık. Çok şükür, yıl boyunca da hastane şartlarımızı, imkanlarımızı zorlayacak bir tabloyla karşılaşmamıştık. Sürekli teyakkuz halinde, bütün arkadaşlarımızla, filyasyon ekiplerimizle, takip ekiplerimizle süreci yakından takip ediyorduk. Bunun neticeleriyle en son alınan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte sonuç vermeye başladı. Biliyorsunuz, bu akşamdan itibaren de 4 Ocak Pazartesi sabah 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması söz konusu. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda İl Hıfzıssıhha kararlarımızı da aldık. Vatandaşlarımız bu kısıtlamalara geçtiğimiz hafta sonlarında olduğu gibi uyarlarsa bu yılbaşı akşamı ve devamında da sorun yaşamadan, vaka sayılarında herhangi bir artış yaşamadan bu süreç işler. Ben 2021 yılının öncelikle sağlık dolu bir yıl olmasını diliyorum. Korona virüsün ülkemizden ve dünyadan bertaraf edilmiş olduğu bir yıl olmasını temenni ediyorum. İnşallah diğer hizmet alanlarında da korona virüsün de ortadan kalkmasıyla Allah'a şükür kesintiye uğramayan hizmetlerin giderek daha da artmasını diliyor ve inanıyorum. Birlik, beraberlik içerisinde, ülkemiz, milletimiz, devletimiz için, bütün vatandaşlarımız için, bu bağlamda da Şırnaklı hemşehrilerimiz için huzurlu, mutlu, sağlıklı, esenlik dolu bir yıl olmasını diliyor, bu vesileyle sizler aracılığıyla da bütün Şırnaklı hemşehrilerimize en içten dileklerimi, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum." - ŞIRNAK

Vali Pehlivan, güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadı
Vali Pehlivan, güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadı
Vali Pehlivan, güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadı
Vali Pehlivan, güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadı
Vali Pehlivan, güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadı
Vali Pehlivan, güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadı
Vali Pehlivan, güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadı

Şırnak Devlet Hastanesi, Ali Hamza Pehlivan, Şırnak, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Pehlivan, güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadı - Son Dakika


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