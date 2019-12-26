Vali Pekmez, halkla buluştu - Son Dakika
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Vali Pekmez, halkla buluştu

6 saat önce

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, halk eğitim merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi.

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Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, halk eğitim merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi.


Vali Aykut Pekmez başkanlığında Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen halk günü toplantısına Belediye Başkan Vekili Mithat Töken, Vali Yardımcıları Ayhan Akpay, Bedir Deveci, Mustafa Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdür Vekili Sezai Doruk, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.


Vatandaşların istek ve taleplerini kamu kurumlarının ilgili mercilerine doğrudan iletilmesini sağlamak, sorunlara hızlı çözümler bulmak ve vatandaşların devletle bağını daha da güçlendirmek adına yapılan buluşmada Vali Aykut Pekmez, vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını tek tek dinledi.


Toplantı öncesi İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nuh Tezcan, mahalleler bazında rakamlarla kentteki güvenlik ve asayiş olayları ile emniyetin faaliyet ve çalışmaları hakkında bir sunum yaptı.


Toplantıda konuşan Vali Aykut Pekmez, "Adıyamanlı vatandaşlarımızın huzur ve refahının artırılması için ilin yöneticileri olarak eldeki imkanları en iyi şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın gayreti içerisindeyiz. Bu toplantıyı düzenlememizin amacı, bizim göremediğimiz, fark edemediğimiz hizmetleri ve varsa eksiklikleri birinci ağızdan siz değerli vatandaşlarımızdan dinlemektir. Problemleri ve yapılması gereken çalışmaları da birlikte istişare ederek çözeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Ayhan Akpay, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:20 Kaynak: İHA
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