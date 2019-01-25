Vali Şentürk Çiftçi Kadınlarla Bir Araya Geldi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, merkeze bağlı Yeniköy'de çiftçilik yapan kadınlarla bir araya geldi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, merkeze bağlı Yeniköy'de çiftçilik yapan kadınlarla bir araya geldi.



Vali Şentürk, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile Yeniköy'de çiftçilik yapan Kayı Boyu Çiftçi ve Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Necla Türker ve üyelerini kabulünde, çiftçi kadınların kadın girişimciliğine örnek olacak çalışma başlatmalarından dolayı tebrik ederek, üretime katkı sağlayan kadın çiftçileri destekleyeceklerini ifade etti.



Ürettikleri ürünleri pazarlayabilecekleri alanda çalışmaların devam ettiğini belirten Vali Şentürk, "Kadınlarımız, tarım alanında da önemli çalışmalar yapıyor. Bunun en güzel örneği de Yeniköylü kadınlarımızın kurduğu dernek. Dolayısıyla hem kadın girişimciliğini teşvik etmiş oluyorlar hem de kendi ürettikleri yöresel ürünlerin tanıtımını ve pazarlamasını yapıyorlar. Çiftçi kadınlarımızın tarımsal kalkınma içindeki rollerinin artırılması için her türlü desteği sağlamaya çalışacağız" dedi.



Ürettikleri ürünleri tanıtan Dernek Başkanı Türker ve üyeleri, Yeniköy'de yetiştirdikleri "Kış karpuzu" ile "Gül biberi"ni yurt içi ve yurt dışına pazarlayarak, ticari bir ürün haline getirmek istediklerini söyledi. - BİLECİK

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Hiçbir Koşulda İstifa Etmeyeceğim

Fenerbahçe'yi Eleyen Ümraniyesporlu Futbolcular, Soyunma Odasında Ölüm Haberi Aldı

Eşiyle Bornozlu Poz Veren Pınar Altuğ, Kendisini Eleştiren Takipçilerine Sert Çıktı