Vali Şıldak: "Son bir haftada kesilen cezalarda 3 kat artış gözlendi" - Son Dakika

Vali Şıldak: "Son bir haftada kesilen cezalarda 3 kat artış gözlendi"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak koronavirüs denetimlerine katıldı.

Vali Şıldak:

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak koronavirüs denetimlerine katıldı.

Vali Şıldak, Deve Loncası mevkiindeki işyerlerine yapılan denetimlere eşlik etti. Koronavirüs tedbirlerinin en iyi uygulandığı illerin başında Balıkesir'in geldiğini ifade eden Vali Hasan Şıldak, alınan tedbirlere uyulma oranının yüksek olduğunu söyledi. Balıkesir'de vaka sayılarının da normal düzeyde seyrettiğini kaydeden Vali Hasan Şıldak maske, mesafe ve temizlik konusundaki denetimlerin artarak devam edeceğini ifade etti. Denetimlerde eksikleri görülen işyerlerini sürekli uyardıklarını da belirten Vali Şıldak, tedbirlere uymayanlara cezaların uygulandığını da ifade etti. Vali Hasan Şıldak denetim boyunca maskesi ince ve yetersiz olanlara maske verirken, ziyaret ettiği iş yerlerinden kolonya ikramalarını memnuniyetle kabul etti.

"Denetimlerimiz aralıksız sürüyor"

Deve Loncası mevkiinde yapılan denetimleri değerlendiren Vali Hasan Şıldak, "Ülkemiz genelinde İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonuyla yine bir denetim faaliyetini yürütüyoruz. "Sağlık için, hepimiz için" mottosuyla yaptığımız bu denetimleri yaklaşık 2 aydır sürdürmekteyiz. Denetimler aslında ülke genelinde tam anlamıyla bir farkındalık oluşturmak ve virüsle mücadele konusundaki toplumumuzdaki bilinç seviyesini daha da yükseltmek amacıyla yapılıyor. Ama denetimlerimiz, denetim faaliyeti olarak 24 saat esasına göre 7 gün devam ediyor. İlimizin bütün noktalarında, bütün ilçelerimizde Kaymakamlarımızın koordinasyonu altında denetimlerimiz aralıksız sürüyor" dedi.

Denetimlerin artık ikazlarla sınırlı kalmadığını ifade eden Vali Şıldak, "Denetimler bilindiği gibi sadece uyarı mahiyetinde ya da bilgilendirmeyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda cezai yaptırım olarak gerek idari para cezası gerekse işyerlerine faaliyet durdurma şeklinde de uygulamamız var. Bu konudaki farkındalığın toplumda yeterince oluştuğunu, artık herkesin virüs salgınından korunma konusunda tedbirlerden başka çözümün olmadığını anladığını düşünüyoruz. Bu noktadan bakarsak; ilimizde genel durum her gün daha da iyiye gidiyor. Yani vatandaşımızın duyarlılığı, esnafımızın kurallara riayet etmesi hususunda mesafe alıyoruz. Alamadığımız mesafeleri de artık cezai yaptırımlarla kapatacağız. Bu şekilde tedbirlerle toplumun, halkın sağlığını korumak durumundayız" diye konuştu.

"Maske takmadan sokağa çıkmayalım"

Maske takma konusunda vatandaşları bir kez daha uyaran Vali Hasan Şıldak, "Vatandaşlarımızdan her zaman ricamız; ilimizdeki vaka sayılarının artışının önlenmesi, durdurulması, daha da geriletilmesi ve genel sağlığın muhafazası anlamında lütfen dikkat edelim, maskemizi hiç çıkarmayalım. Evimizden adımımızı attığımız andan itibaren maskemiz yüzümüzde olsun ve maskeyi sadece görevlileri görünce ceza almamak için takmayalım. Maskeyi hastalıktan bizi ve başkalarını koruduğu için takalım. Maske çok önemli, mesafe de ise aramızda en azından 1,5 metre olacak şekilde bir koruma bandı oluşturalım. Kalabalık ortamlara girmeyelim diyoruz" dedi.

"İşiniz yoksa lütfen dışarıya çıkmayın"

Vatandaşları işleri olmadığı halde sokağa çıkmamaları konusunda uyaran Vali Hasan Şıldak, "Bugün başka bir konuyu gündeme getirmek istiyorum. Bütün Balıkesirli hemşehrilerimizden, bütün vatandaşlarımızdan ricamız; zorunlu olmadıkça evden çıkmayın diyorum. Yani işimiz varsa işimizi görecek kadar dışarıda olalım. Pazara mı gittik, pazarımızı en kısa sürede tamamlayıp evimize dönelim. Resmi bir kurumda, bankada veya bir iş yerinde bir işimiz mi var onu bitirelim, bitirir bitirmez kalabalık ortamdan daha izole bir ortama kendimizi atalım. Bu çok önemli. Hareketlilik, temas ne kadar azalırsa, mesafe ne kadar uzarsa hastalığın yayılma hızı düşüyor. Bu artık tecrübe edildi, bilindi ve duyuruldu. Halkımız buna riayet ederse inşallah en kısa zamanda aşı bulunmasıyla birlikte daha müjdeli haberleri aldığımız zaman hastalanmamış olarak bu süreci yaşamak durumundayız. Her birimiz kendini korur, hastalıktan uzak kalırsa toplumumuz sağlıklı kalacak ve aşının bulunmasıyla daha sağlıklı bir sürece adım atmış olacağız. Vatandaşlarımız iş için ya da alışveriş için, zorunlu ihtiyaçlar için ancak dışarıya çıksınlar. Bunun dışında gezmek için, eğlenmek için, başka amaçlar için keyfi şekilde dışarıda olmanın hiçbir anlamı yok. Zaman tedbir zamanı, zaman korunma zamanı" ifadelerini kullandı.

"İzolasyon kuralına uymayan 44 kişiyi yurtta tutuyoruz"

İzolasyon kurallarını ihlal eden vatandaşlara yönelik başlatılan uygulama hakkında da bilgiler veren Vali Şıldak il merkezindeki Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu'nda 44 vatandaşın zorunlu ikametini sağladıklarını kaydetti. Vali Şıldak şu bilgileri verdi:

"Bilindiği gibi ülkemiz genelinde geçtiğimiz hafta sonu yeni bir uygulama başlatıldı. Biz de ilimizde bu uygulamayı hayata geçirdik. Gerek evinde kalması gerekip izolasyon kurallarına riayet etmeyen; yani hem temaslı olan hem vaka tanılı olarak evinde kalması gerekirken dışarıya çıkan kişilerin tespitini yapıyoruz. Hem de yine vaka çıkmış ya da temaslı durumda olup burada daimi bir ikameti olmayan; örneğin bir inşaat şantiyesinde çalışan, mevsimlik işçi statüsünde olan, geçici olarak ilimizde bulunup evi, barkı olmayan insanlarımızı da biz artık tahsisi ettiğimiz bir yurdumuzda muhafaza altına alıyoruz, burada zorunlu bur barınmaya tabi tutuyoruz. İl merkezimizde Balıkesir Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan Hasan Basri Çantay yurdumuzda 2 blok bu vatandaşlarımız için ayrıldı. Burada şu an 44 vatandaşımızı biz misafir ediyoruz. Bunlardan 15'i dışarıya çıkıp kural ihlali yapanlar, 29 vatandaşımız da barınacak başka bir yeri olmayıp yine hastalık kanalı veya temaslı olarak tespit ettiğimiz kişiler. Bunların tamamı şu an yurdumuzda barındırılıyor. Biz denetimlerimizi aksatmadan kesinlikle aralıksız sürdürüyoruz. Her gün bizim görevli ekiplerimiz bu vatandaşlarımızı bizzat evlerinde kontrol ediyorlar. Bu kişilerin dışarıda oldukları tespit edildiğinde hemen yurdumuza intikallerini sağlıyoruz."

"Son bir haftada uygulanan ceza miktarı 3 kat arttı"

Kural hatalarını sürekli tekrarlayan işyerlerine ceza uygulamasında son bir haftada 3 kat artış bulunduğuna dikkat çeken Vali Hasan Şıldak, "Bugünkü denetim sonuçlarını değerlendirecek olursak; kurallara uyma konusunda evet, mesafe alıyoruz. Hala kural hatası gördüğümüz iş yerlerimiz var, uyarıyoruz. Ekiplerimiz peşimizden hemen bunların takibini yapacaklar. Kurallara uyulmaması durumunun devamı halinde cezai yaptırımlar, idari para cezaları devreye girecek. Cezalarla çok insanımızı caydırmak durumunda kalmak bizim hoşumuza gitmese de bunu yapmak zorundayız. Artık yaptırım uygulayacağız. Son bir haftada uyguladığımız ceza miktarları 3 kat artmış durumda" ifadelerini kullandı.

İl merkezindeki Deve Loncası mevkiinde yapılan denetimlere Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tarık Hekimoğlu'nun yanı sıra denetim ekipleri katıldı. - BALIKESİR

Hasan Şıldak, Koronavirüs, Balıkesir, Ceza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 15:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Şıldak: 'Son bir haftada kesilen cezalarda 3 kat artış gözlendi' - Son Dakika

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