Vali Şimşek açıkladı: "Yıllık 6 bin dekar üretimden 130 bin dekara çıktı" - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Şimşek açıkladı: "Yıllık 6 bin dekar üretimden 130 bin dekara çıktı"

06.08.2022 17:56

Vali Şimşek açıkladı: "Yıllık 6 bin dekar üretimden 130 bin dekara çıktı" Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas'ta Ayçiçek üretiminin 6 bin dekardan 130 bin dekar alana çıktığını söyledi Sivas Valisi Dr.

Vali Şimşek açıkladı: "Yıllık 6 bin dekar üretimden 130 bin dekara çıktı"

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas'ta Ayçiçek üretiminin 6 bin dekardan 130 bin dekar alana çıktığını söyledi

SİVAS - Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas'ta Ayçiçek üretiminin 6 bin dekardan 130 bin dekar alana çıktığını söyledi

Sivas kent merkezine uzaklığı 36 kilometre olan Yaramış köyünde bulunan ayçiçek tarlaları görenleri kendine hayran bırakıyor. 3 bin 500 dönüm alanda bulunan ayçiçek tarlaları sarı ve yeşil tonlarıyla adeta görsel bir şölen sunuyor. Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek ayçiçek tarlalarına giderek üreticisinden bilgi aldı. Vali Şimşek'e İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ve Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ'da eşlik etti. Ayçiçek tarlaları dron ile havadan da görüntülendi. Konu hakkında bilgi veren Vali Şimşek, Sivas'ta tarımın her geçen gün geliştiğini belirtti.

"Ayçiçeğindeki üretim son 3 yılda büyük artış gösterdi"

Ayçiçeğindeki üretimin son 3 yılda büyük artış gösterdiğini söyleyen Vali Şimşek, "Yaramış köyünde bulunan ayçiçeği tarlalarını inceledik. Memnuniyetle gördük ki ilimizde tarım her geçen gün gelişiyor, tarımdaki çeşitlilik artıyor. Devletimizin teşvikleriyle vatandaşımız daha çok üretiyor. Özellikle ay çiçeğindeki üretim son 3 yılda büyük artış gösterdi. Yıllık 6 bin dekar üretimden 130 bin dekara çıktı" dedi.

YORUMLAR
500
Sivas'ta ayçiçeği ekim alanı arttı Sivas'ta ayçiçeği ekim alanı arttı Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Yılmaz Şimşek, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Şimşek açıkladı: 'Yıllık 6 bin dekar üretimden 130 bin dekara çıktı' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:41 Icardi iddiası Türk gazetecilerin arasını açtı! Biri "Ali Koç reddetti" dedi, diğeri yalanladı
17:17 Galatasaray'ın transferleri ezeli rakip taraftarlarını sinirlendirdi! Sosyal medya etiketleri gündem oldu
17:10 Kocaeli'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süper güç ülkeler İHA konusunda bizimle yatırıma girmek istiyorlar
17:02 Instagram'dan yeni özellik: Fotoğraflar tüm ekranı kaplayacak
16:39 Didier Drogba, Galatasaray taraftarına ve Türk futbolseverlere seslendi: Fatih Terim'in heykelini dikmek için daha ne bekliyorsunuz?
16:38 Galatasaray, yeni yıldızları Mertens ile Torreira'nın geliş saatini açıkladı! 23.45'te İstanbul'da olacaklar
16:30 "Sağdan sola donat" sözleriyle gündem olan Pelin Hurman'ı konuk alan Armağan Çağlayan'dan eleştirilere sert cevap: Sizin arkadaşınız değilim
16:16 Tunceli'de daireleri tek tek soyan 3 kadın, başka bir evi soyarken suçüstü yakalandı
15:47 Torreira ve Mertens'i renklerine bağlayan Galatasaray, bir süper yıldızla daha görüştü
15:39 Survivor'da kazandığı arabayı teslim alamadığı iddia edilen Batuhan Karacakaya: Biz o defteri çok şey kazanarak kapattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 17:58:53. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Şimşek açıkladı: "Yıllık 6 bin dekar üretimden 130 bin dekara çıktı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement