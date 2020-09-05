Vali Türker Öksüz'den Akyaka ilçesine ziyaret - Son Dakika

Kars Valisi Türker Öksüz, Akyaka ilçesinde bazı incelemelerde bulundu.

Akyaka Spor Salonu ile Yatılı Bölge Okulunda yapılan güçlendirme ve tadilat çalışmalarını inceleyen Öksüz, çalışmaların hızlandırılması talimatında bulundu.

Öksüz, ayrıca yapımı devam eden Akyaka Üçpınar ve Sulakbahçe köy yollarında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Öksüz'ün incelemelerinde Akyaka Kaymakamı Nur Sevinç Özbek Çakas'da eşlik etti.