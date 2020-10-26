Vali Tutulmaz balıkçı barınaklarını inceledi - Son Dakika

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kdz. Ereğli ilçesine gelerek balıkçı barınaklarında incelemelerde bulundu. Vali Tutulmaz, balıkçı barınakları sorununun çözümü için gereken adımların atılacağını söyledi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı Kdz. Ereğli ilçesinde Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ve Kdz. Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Muharrem Ali Köse tarafından karşılandı. Bozhane limanı ve balıkçı barınaklarını beraberindeki heyetle yürüyerek gezen Tutulmaz, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Muharrem Ali Köse'den bilgiler aldı. Ziyaret sırasında Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ile Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı arasında yaşanan tartışmaya müdahale eden Vali tutulmaz, balıkçı barınaklarında kanunların uygulanmasını istedi. Vali tutulmaz buradaki incelemelerin ardından Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelerek, muhtarların sorunlarını dinledi.

Vali Tutulmaz, Daha sonra Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş'ı makamında ziyaret ederek beldede devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Vali tutulmaz Gülüç Beldesi sahiline giderek burada yapılan çalışmaları inceleyerek Başkan Demirtaş'tan bilgi aldı. - ZONGULDAK