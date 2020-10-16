Vali Tutulmaz Zonguldak'ı havadan denetledi - Son Dakika

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, il genelinde helikopter ile havadan trafik kontrol ve denetim yapıldı.

Zonguldak'ta trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması ve denetimlerinin etkin bir şekilde gerçekleşmesi için helikopter ile havadan trafik kontrol ve denetim yapıldı. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın havandan yaptığı trafik kontrolü denetimine Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Jandarma komutanı Alb. Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı katıldı. - ZONGULDAK