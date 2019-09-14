Son Dakika Haberleri: Vali Varol, çevre yolunu inceledi
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Vali Varol, çevre yolunu inceledi

1 saat önce

Amasya Valisi Osman Varol, yapımı devam eden Amasya Çevre Yolu'nda incelemelerde bulundu.

Vali Varol, çevre yolunu inceledi, System.String[]

Amasya Valisi Osman Varol, yapımı devam eden Amasya Çevre Yolu'nda incelemelerde bulundu.

Varol, incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmalarda son aşamaya gelindiğini, olağanüstü bir durum olmazsa takvim yılı içerisinde yolun trafiğe açılacağını söyledi.

Yolun açılmasıyla Amasya'daki trafik sorununun büyük ölçüde çözüleceğini vurgulayan Varol, "Artık işin son aşamasına gelindi. 11,6 kilometrelik bu yolun yaklaşık 10,5 kilometresinin kaplaması yapıldı. Şu an üzerinden araç geçebilecek durumda. Bunların etrafındaki birtakım küçük işlem devam ediyor. Ama en önemlisi çevre yolumuza iki yönden girişlerdeki kavşaklar ve yol bağlantılarıyla ilgili yatırımlar devam ediyor." dedi.

Suluova yönündeki çıkışta çok büyük bir kavşak yapısı bulunduğunu anlatan Varol, "Çünkü orada hem doğu batı yönüne bağlantı var hem de şehrimizin otogarı bulunmakta. İleriki dönemde ilimize inşa edilecek 600 yataklı devlet hastanesinin yeri yine o tarafta bulunmakta." diye konuştu.

İncelemelere AK Parti Amasya Milletvekilleri Mustafa Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yenihan ve Karayolları 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli katıldı.

Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:26 Kaynak: AA
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