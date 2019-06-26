Son Dakika Haberleri: Vali Yardımcısı Duruk, köy halkıyla yemekte buluştu
Son Dakika Güncel Haber

Vali Yardımcısı Duruk, köy halkıyla yemekte buluştu

30 dakika önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, Sarıtaş köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla yemekte bir araya geldi.

Vali Yardımcısı Duruk, köy halkıyla yemekte buluştu, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, Sarıtaş köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla yemekte bir araya geldi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve İl Özel İdareye bağlı şube müdürleri ile birlikte Sarıtaş köyünü ziyaret etti. Vali Yardımcısı Duruk, köydeki vatandaşlarla bir arada olmanın heyecanını yaşadığını belirterek, vatandaşların kendilerine göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

Samimi bir ortamda köylülerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen vali yardımcıları, Hakkari'nin hizmetin en iyisine layık olduğunu söylediler. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:37 Kaynak: İHA
Gür, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



400 liralık yalancı safranı boyayıp 40 bin liraya satıyorlar Emniyet şeridinden giderken kameralara yakalanan şarkıcı Berkay'dan savunma: Yine olsa yine yaparım Canlı yayındaki sözleri nedeniyle hapis cezası alan öğretmen Ayşe Çelik'e beraat Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Adana'da vatandaşlar zor anlar yaşadı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 17:07:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Yardımcısı Duruk, köy halkıyla yemekte buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]