Vali Yardımcısı İmamgiller, mezarı başında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Yardımcısı İmamgiller, mezarı başında anıldı - Son Dakika

Vali Yardımcısı İmamgiller, mezarı başında anıldı

6 saat önce

Geçen yıl görevli olduğu Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta odasında hayatını kaybeden Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, Şarkışla'daki mezarı başında dualarla anıldı.

Vali Yardımcısı İmamgiller, mezarı başında anıldı, System.String[]

Geçen yıl görevli olduğu Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta odasında hayatını kaybeden Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, Şarkışla'daki mezarı başında dualarla anıldı.

Garipler Mezarlığı'ndaki anmaya, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Oğuzhan Aykırı, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Arslan, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ve vatandaşlar katıldı.

Anmada, İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer dua etti.

Anma programına katılanlar İmamgiller'in mezarına karanfil bıraktı.

Gaziantep, Cerablus, Şarkışla, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:36 Kaynak: AA
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