Vali Yıldırım, Tredaş Yetkililerini Ağırladı
30 dakika önce
TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek yeni görevini kutladı.
TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili, Tekirdağ
Valisi Aziz Yıldırım
'ı makamında ziyaret ederek yeni görevini kutladı. Trakya
Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili, Tekirdağ'ın yeni Valisi Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.
Bilgili, kurumlarının Trakya'da yaptığı ve 2019 yılında yapacağı enerji yatırımları hakkında Vali Yıldırım'a bilgi vererek, müşteri odaklı çalışmalarından söz etti. Vali Yıldırım ile görüşen Bilgili, ziyaret sonunda TREDAŞ'ın düzenlediği '1. Trakya'da Hayatın Enerjisi' fotoğraf yarışmasında dereceye giren bir Tekirdağ fotoğrafını Vali Yıldırım'a takdim etti. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:39 Kaynak: İHA
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