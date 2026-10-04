Valilik hizmetlerinde 81 ilin karnesi çıktı! Zirvedeki şehir herkesi geride bıraktı

2026 yılı Valilik Hizmetleri Vatandaş Memnuniyet Oranları araştırmasında 81 ilin karnesi ortaya çıktı. Tunceli yüzde 75,35 ile Türkiye birincisi olurken Kayseri yüzde 66,23'lük memnuniyet oranına ulaştı. Batman ise yüzde 60,74 oran aldı. Tunceli listenin zirvesine yerleşirken, iller arasındaki memnuniyet oranlarında dikkat çeken farklılıklar ortaya çıktı.

TUNCELİ YÜZDE 75,35 İLE ZİRVEDE

Valilik hizmetlerine yönelik vatandaş memnuniyetini ölçen 2026 yılı araştırmasının sonuçlarına göre Tunceli yüzde 75,35'lik oranla Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı. Mülki idare amirleri ve valilikler tarafından vatandaşlara sunulan hizmetlerin değerlendirildiği araştırmada Tunceli, 81 il arasında en yüksek memnuniyet oranına ulaştı. Tunceli'yi yüzde 71,09 ile Kırklareli, yüzde 70,79 ile Burdur, yüzde 70,54 ile Kırşehir ve yüzde 70,28 ile Bartın takip etti. Edirne yüzde 69,54, Iğdır yüzde 69,21, Balıkesir yüzde 69,14, Artvin yüzde 68,77 ve Amasya yüzde 68,63 ile üst sıralarda yer aldı.

KAYSERİ'DE DE MEMNUNİYET YÜKSEK

Araştırmada öne çıkan şehirlerden Kayseri'de valilik hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 66,23 olarak ölçüldü. Denizli'de de aynı oran kaydedildi. Büyükşehirlerin sonuçlarına bakıldığında Ankara yüzde 67,28, İstanbul yüzde 66,15 ve Konya yüzde 65,79'luk oranla listede yer aldı. Bursa'da memnuniyet yüzde 62,53, Antalya'da yüzde 62,01, İzmir'de ise yüzde 60,76 oldu.

BATMAN 62. SIRADA YER ALDI

Listenin dikkat çeken şehirlerinden biri de Batman oldu. Batman yüzde 60,74'lük memnuniyet oranıyla yer aldı. Batman'ın hemen üzerinde yüzde 60,76 ile İzmir bulunurken, yüzde 60,54'lük orana sahip Manisa ise Batman'ın ardından geldi.

VALİLİK HİZMETLERİ MEMNUNİYETİNDE İLK 10 İL

Araştırmaya göre ilk 10 sırada Tunceli yüzde 75,35, Kırklareli yüzde 71,09, Burdur yüzde 70,79, Kırşehir yüzde 70,54, Bartın yüzde 70,28, Edirne yüzde 69,54, Iğdır yüzde 69,21, Balıkesir yüzde 69,14, Artvin yüzde 68,77 ve Amasya yüzde 68,63 ile yer aldı.