Valilik, Pir Sultan Cemevi'ndeki olayla ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Valilik, Pir Sultan Cemevi'ndeki olayla ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika

Valilik, Pir Sultan Cemevi'ndeki olayla ilgili soruşturma başlattı

6 saat önce

İstanbul Valiliği, Sultanbeyli'deki Pir Sultan Cemevi'nde yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

Valilik, Pir Sultan Cemevi'ndeki olayla ilgili soruşturma başlattı, System.String[]

İstanbul Valiliği, Sultanbeyli'deki Pir Sultan Cemevi'nde yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Pir Sultan Cemevi'nde "Hırsızlık ve mala zarar verme" olayı ihbarı alındığı vurgulandı.

Açıklamada, "Olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gerekli inceleme yapılarak soruşturma başlatılmıştır. Pir Sultan Cemevi'ne düzenlenen bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz." denildi.

Sultanbeyli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:42 Kaynak: AA
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