Valilik, Pir Sultan Cemevi'ndeki olayla ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika

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Valilik, Pir Sultan Cemevi'ndeki olayla ilgili soruşturma başlattı
6 saat önce
İstanbul Valiliği, Sultanbeyli'deki Pir Sultan Cemevi'nde yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:42 Kaynak: AA
İstanbul Valiliği, Sultanbeyli'deki Pir Sultan Cemevi'nde yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Pir Sultan Cemevi'nde "Hırsızlık ve mala zarar verme" olayı ihbarı alındığı vurgulandı.
Açıklamada, "Olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gerekli inceleme yapılarak soruşturma başlatılmıştır. Pir Sultan Cemevi'ne düzenlenen bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz." denildi.
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