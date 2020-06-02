Van Büyükşehir Belediyesi, tarımsal faaliyetler için iş makinesi kiraladı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, tarımsal faaliyetler için iş makinesi kiraladı

Van Büyükşehir Belediyesinin, kırsal mahallelerdeki tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere kiraladığı iş makineleri çalışmaya başladı.

Van Büyükşehir Belediyesinin, kırsal mahallelerdeki tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere kiraladığı iş makineleri çalışmaya başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 13 ilçeye bağlı kırsal mahallelerde yürütülen tarımsal hizmet seferberliği devam ediyor.

Bu kapsamda çiftçilerden gelen talebi değerlendiren belediye, tarımsal verimliliğin aksamaması için ek iş makineleri kiraladı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kiralanan iş makineleriyle kırsal mahallelerde gölet ve kanal temizliği yapılacak. İhalesi Büyükşehir Belediyesinin resmi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan ihale kapsamında 5 paletli ekskavatör, 5 beko loder, 2 greyder ve 1 kamyon araç muayeneleri yapıldıktan sonra Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun kontrolünde ilçelere gönderildi.

İş makineleri, çiftçilerin en iyi tarım hizmetini alabilmesi için arazide çalışacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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