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VAN'DA 287 YERLEŞİM YERİ YOLU KAPANDI, MAHSUR KALANLARI EKİPLER KURTARDI - Son Dakika

VAN'DA 287 YERLEŞİM YERİ YOLU KAPANDI, MAHSUR KALANLARI EKİPLER KURTARDI

05.01.2022 11:53

VAN'ın kırsal ilçelerinde kar yağışı ve tipi nedeniyle 287 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı.

VAN'ın kırsal ilçelerinde kar yağışı ve tipi nedeniyle 287 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalanlar ile yolları kapalı olduğu için hastaneye ulaşamayan hastalar da Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'ın ilçelerindeki kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kentte 148 mahalle ile 139 mezra olmak üzere 287 yerleşim yerinin yolu kapandı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın karla mücadele ekipleri, çalışmalarını sürdürürken, yollarda mahsur kalanlara ve hastaların hastaneye ulaşımına da destek oluyor.

Özalp ilçesinden Gürpınar'ın Elaçmaz Mahallesi'ne gitmek isteyen 2 öğretmen, saat 00.30 sıralarında, tipi nedeniyle yolda kaldı. Öğretmenler, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ulaşarak yardım istedi. Yoldan çıkan aracı kurtaran ekipler, öğretmenlere Elaçmaz'a kadar eşlik etti.

Aynı saatlerde Gürpınar ilçesi Karakoç ve Öveçli mahalleri arasında yoldan çıkan otomobil de ekipler tarafından kurtarıldı.

Muradiye ilçesi Sürüyol Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında rahatsızlanan tansiyon hastası Fatma Cildan'ın (50) yakınları ise sağlık ekiplerine haber verdi. İlçeyi etkileyen tipi nedeniyle hastaya ulaşamayan sağlık ekibi, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinden destek istedi. Ambulansa bölgeye gelen belediye ekipleri, 2 saatlik çalışmayla sağlık ekibini Fatma Cildan'a ulaştırdı. İlk müdahalesi evde yapılan Cildan, Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

VAN'DA 287 YERLEŞİM YERİ YOLU KAPANDI, MAHSUR KALANLARI EKİPLER KURTARDI
VAN'DA 287 YERLEŞİM YERİ YOLU KAPANDI, MAHSUR KALANLARI EKİPLER KURTARDI
VAN'DA 287 YERLEŞİM YERİ YOLU KAPANDI, MAHSUR KALANLARI EKİPLER KURTARDI
VAN'DA 287 YERLEŞİM YERİ YOLU KAPANDI, MAHSUR KALANLARI EKİPLER KURTARDI

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Büyükşehir Belediyesi, Muradiye, kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN'DA 287 YERLEŞİM YERİ YOLU KAPANDI, MAHSUR KALANLARI EKİPLER KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAN'DA 287 YERLEŞİM YERİ YOLU KAPANDI, MAHSUR KALANLARI EKİPLER KURTARDI - Son Dakika
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