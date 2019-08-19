Son Dakika Haberleri: Van'da 30 kilo eroin ele geçirildi
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Van'da 30 kilo eroin ele geçirildi

45 dakika önce

VAN'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 30 kilo eroin ele geçirildi.

Van'da 30 kilo eroin ele geçirildi, System.String[]
VAN'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 30 kilo eroin ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı'a bağlı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Araştırma başlatan jandarma ekipleri, Örmetaş Mahallesi'nde düzenlediği operasyon ile 30 kilogram eroin ele geçirdi. Soruşturma sürüyor.


Başkale, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:49 Kaynak: DHA
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