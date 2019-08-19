Van'da 30 kilo eroin ele geçirildi
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VAN'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 30 kilo eroin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:49 Kaynak: DHA
VAN'ın Başkale
ilçesinde düzenlenen operasyonda 30 kilo eroin ele geçirildi. Van
İl Jandarma
Komutanlığı'a bağlı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Araştırma başlatan jandarma ekipleri, Örmetaş Mahallesi'nde düzenlediği operasyon ile 30 kilogram eroin ele geçirdi. Soruşturma sürüyor.
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