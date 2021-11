Van'da AK Parti'ye katılım - Son Dakika

Van'da kanaat önderi Hüsnü Timur ve beraberindeki 100 kişi AK Parti'ye katıldı.

AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen törende konuşan İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, kapılarının herkese açık olduğunu söyledi.

Timur ve beraberindekilerin partiye katılmasının kendilerini memnun ettiğini anlatan Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Her aşiretimizin ayrı bir güzelliği var. Her birinin bizim için ayrı bir değeri var. Aşiret temsilcileriyle çok yakın bir diyaloğumuz var. Amacımız şehrimizi güzelleştirmek. AK Parti siyaseti de hizmeti baz alıyor. Bu hizmete susamış ve 'bu hizmette ben de varım' diyen herkesi bu partiye davet ediyoruz. Bu partinin kapıları hizmet eden herkese açık. İnşallah bundan sonraki süreçte de sizler bizim birer yol arkadaşımız olacaksınız. Sizleri her zaman yanımızda görmek isteriz. Yol arkadaşlığınız bizlere büyük bir değer ve güç katmıştır."

Timur da yıllardır milletin birlik ve beraberliği için mücadele ettiğini belirterek, aşiretinin Van'daki mensuplarıyla bugünden itibaren AK Parti'nin yanında yer almaya karar verdiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Türkmenoğlu, Timur'a AK Parti rozeti taktı.