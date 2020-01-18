Van'da ev yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van'da ev yangını - Son Dakika

Van'da ev yangını

6 saat önce

Van merkez Tuşba ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Van merkez Tuşba ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde üzerinde meydana geldi. Bir evde yangın çıktığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşaba Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken, evde kimsenin olmamayışı olası bir facianın önüne geçildi. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - VAN

İtfaiye, Tuşba, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:48 Kaynak: İHA
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