Van'da geçen hafta 115 kilo 319 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da geçen hafta 115 kilo 319 gram uyuşturucu ele geçirildi

27.06.2022 10:12
Van'da geçen hafta 115 kilo 319 gram uyuşturucu ele geçirildi

??????? Van'da bir haftada 115 kilo 319 gram uyuşturucu ele geçirildi, 27 şüpheli gözaltına alındı.

??????? Van'da bir haftada 115 kilo 319 gram uyuşturucu ele geçirildi, 27 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20-26 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 115 kilo 307 gram eroin, 10,12 gram sentetik, 1,90 gram esrar ve 4 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı.

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Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da geçen hafta 115 kilo 319 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Van'da geçen hafta 115 kilo 319 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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