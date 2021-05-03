Van'da kaçak inci kefali avlayanlara 3 bin 708 lira ceza kesildi - Son Dakika

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanılan 350 kilogram inci kefali ele geçirildi, 2 kişiye 3 bin 708 lira idari para cezası verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, Edremit Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ile Muradiye Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Muradiye ilçesine bağlı Karahan Mahallesi'nde balıkların göç ettiği bölgede kaçak avcılara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 350 kilogram kaçak avlanmış canlı, 150 kilogram da ölü balık, sazlık alana gizlenmiş 250 metre manyat tipi ağ, 2 tulum, şambrel ve kepçe ağ ele geçirildi. Canlı balıklar ekiplerce suya salındı.

Yasağa rağmen balık avlayan 2 kişiye 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa muhalefet suçundan 3 bin 708 lira para cezası uygulandı.