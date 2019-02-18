Van'da Kaçakları Taşıyan Minibüste 11 Kilo 378 Gram Esrar Ele Geçirildi
56 dakika önce
Hakkari- Van'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan minibüste 38 kaçak göçmen yakalandı.
Hakkari- Van
'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan minibüste 38 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı şüphelisi 1 kişi gözaltına alınırken, 3 sırt çantasında 11 kilo 378 gram esrar ele geçirildi. Gürpınar
İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, Van-Hakkari Karayolu üzerinde uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 15 kişilik minibüste, Afganistan
ve Pakistanlı uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı. Yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen kaçak göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı yapan M.S.E., gözaltına alındı. Minibüste yapılan aramada ise 3 sırt çantası içerisinde zulalanmış 11 kilo 378 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:26 Kaynak: DHA
Kayserisporlu Artem Kravets, Göztepe Maçında Çimleri Dövdü
Son Dakika! İsrail, Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'na Zincir Vurdu
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: İnsanlığın Geleceğini Türkiye Gibi Ülkeler Belirleyecek
CHP'de Yeni Kriz! Çaycuma Adayı Rest Çekti, Şahinbey Adayı Çekildi