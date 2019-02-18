Son Dakika Haberleri: Van'da Kaçakları Taşıyan Minibüste 11 Kilo 378 Gram Esrar Ele Geçirildi

Van'da Kaçakları Taşıyan Minibüste 11 Kilo 378 Gram Esrar Ele Geçirildi

56 dakika önce

Hakkari- Van'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan minibüste 38 kaçak göçmen yakalandı.

Van'da Kaçakları Taşıyan Minibüste 11 Kilo 378 Gram Esrar Ele Geçirildi, System.String[]
Hakkari- Van'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan minibüste 38 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı şüphelisi 1 kişi gözaltına alınırken, 3 sırt çantasında 11 kilo 378 gram esrar ele geçirildi.

Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, Van-Hakkari Karayolu üzerinde uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 15 kişilik minibüste, Afganistan ve Pakistanlı uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı. Yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen kaçak göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı yapan M.S.E.,  gözaltına alındı. Minibüste yapılan aramada ise 3 sırt çantası içerisinde zulalanmış 11 kilo 378 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:26 Kaynak: DHA

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