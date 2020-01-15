Van'da lösemili çocuklar yararına etkinlik düzenlendi - Son Dakika
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Van'da lösemili çocuklar yararına etkinlik düzenlendi

6 saat önce

Van'da Salih Yıldız Ortaokulu tarafından Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi gören lösemili çocuklar yararına etkinlik düzenlendi.

Van'da lösemili çocuklar yararına etkinlik düzenlendi, System.String[]

Van'da Salih Yıldız Ortaokulu tarafından Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi gören lösemili çocuklar yararına etkinlik düzenlendi.

Kentteki bir otelde düzenlenen etkinliğe Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, ilçe kaymakam ve belediye başkanlarının eşleri, aileler ile davetliler katıldı

Etkinliği destekleyen veliler ile vatandaşlar, satın aldıkları biletlerle lösemili çocukların tedavisine katkıda bulundu.

Okul Müdürü Okay Sayır, lösemili çocuklar konusunda farkındalık yaratmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, destek veren herkese teşekkür etti.

Bu yıl okula atandığını ve farklı etkinliklere imza atmak için çaba gösterdiklerini vurgulayan Sayır, "Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bu etkinliğimizi düzenledik. Lösemili çocuklara destek vermeye, tedavi süreçlerinin daha iyi yürütülmesine katkı sunmaya çalıştık. Velilerimiz ve davetliler de bu çalışmaya destek verdi. Güzel bir etkinlik oldu. Etkinliğimize ilgi gösteren Sayın Valimizin eşi Meral Bilmez'e ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz." diye konuştu.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:40 Kaynak: AA
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