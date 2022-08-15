Van'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Van'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişi tutuklandı

15.08.2022 09:56
Van'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 34 kişi yakalandı, 14'ü tutuklandı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 34 kişi yakalandı, 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, 8-14 Ağustos tarihlerinde şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramada 25 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 45 yıl hapis cezası bulunan 13 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 8 kişi hakkında işlem yapıldı, biri tutuklandı.

Motosikletli Yunus Timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan bir kişi yakalandı.

Operasyonlarda, çalıntı otomobil, 2 bisiklet, 4 dizüstü bilgisayar, tüfek, 2 bıçak ve çeşitli malzemeler geçirildi.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişi tutuklandı - Son Dakika
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