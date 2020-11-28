Van'da silah ve uyuşturucu madde operasyonu - Son Dakika

Van'ın Gürpınar ilçesinde 6 adreste yapılan aramada silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ve silah mühimmat kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında devam eden istihbari çalışmalar neticesinde; 27 Kasım'da Gürpınar ilçesi Çepkenli Mahallesi Yukarı Beşparmak mezrasındaki 6 adreste eş zamanlı arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen adli arama sonucunda; 3 adet Kaleşnikov piyade tüfeği, 1 adet mavzer tüfek, 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 333 adet 7.62 mm çapında fişek, 32 adet mavzer fişeği, 7 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 12 adet av tüfeği fişeği, 8 adet kaleşnikov şarjörü, 54 kilo 300 gram kubar esrar, 70 kilogram kenevir tohumu ve 1 adet terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli soruşturma devam etmektedir" denildi. - VAN