Van'da Tarihi Eser Operasyonu: 2 Gözaltı
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VAN'ın Özalp ve Çaldıran ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda Urartu dönemine ait çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:59 Kaynak: DHA
VAN'ın Özalp
ve Çaldıran
ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda Urartu dönemine ait çeşitli tarihi eserler ele geçirildi. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı. Van
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahısların ellerinde bulunan tarihi eserleri satışa sunmak üzere müşteri aradıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Özalp ilçesi Dağdeviren Mahallesi'nde yapılan opersyonda Urartu dönemine ait olduğu değerlendirilen, 44 santimetre uzunluğunda bir taş heykel, 12 santimetre boyunda bronz kadın heykeli ile 11 adet çeşitli çap ve uzunluklarda obje ele geçirildi.
Çaldıran ilçesi Zülfübulak Mahallesi'ne düzenlenen operasyonda ise yine Urartu dönemine ait olduğu değerlendirilen toprak kandil, 3 adet metal halka, 1 adet metal obje, 1 adet bilezik ele geçirildi. Opersyonlarda gözaltına alınan 2 kişinin sorgusu sürüyor.
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