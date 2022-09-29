Bu kapsamda, 23-29 Eylül 'de gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 35 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

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