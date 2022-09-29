Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 35 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 35 şüpheli hakkında işlem yapıldı

29.09.2022 22:10
Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 35 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 35 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 35 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 23-29 Eylül'de gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 85,64 gram eroin, 18,65 gram sentetik uyuşturucu, 910,93 gram esrar, 167,2 Afyon sakızı ve 254 hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 10'u hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 25'i hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 35 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 35 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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