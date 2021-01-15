Van'da tüccarlar Kapıköy Sınır Kapısı'nın açılmasını istedi - Son Dakika

Van'da tüccarlar Kapıköy Sınır Kapısı'nın açılmasını istedi

15.01.2021 12:13
Van'da tüccarlar Kapıköy Sınır Kapısı'nın açılmasını istedi, System.String[]

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında kapatılan Kapıköy Sınır Kapısı'nın açılmasını talep etti.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında kapatılan Kapıköy Sınır Kapısı'nın açılmasını talep etti.

Çeliktaş, Oda binasında düzenlenen basın toplantısında, doğu ile batıyı birleştiren ve tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın ihracat ve ithalatın yanı sıra İranlı turistlerin kente giriş yaptığı önemli bir güzergah olduğunu söyledi.

Yıllarca fiziki anlamda kötü şartlarda hizmet veren sınır kapısının 110 milyon lira yatırımla modernize edildiğini anımsatan Çeliktaş, kentin can damarı olan kapının, 80 milyonluk nüfusa sahip İran ile bağların pekişmesine olanak sağladığını ifade etti.

Çeliktaş, her yıl bir milyona yakın İranlı turistin Kapıköy Sınır Kapısı üzerinden ülkeye giriş yaptığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Kapıköy Gümrük Kapısı, yaşanan salgın nedeniyle 2020 yılının Mart ayından bu yana kapalı durumdadır. Kapının kapanması Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi çarklarının yavaşlamasına, ekonomik sorunların artmasına, esnaf ve tüccarımızın iflasın eşiğine gelmesine neden olmuştur. Şehrimiz tabiri caizse çıkmaz sokağa girmiştir. Kapının açılmasına yönelik beyanlar ne yazık ki şu ana kadar karar vericiler nezdinde karşılık bulmamıştır."

Kapıköy Gümrük Kapısı'nın gerekli tedbirler alınarak açılması gerektiğini dile getiren Çeliktaş, şunları kaydetti:

"Kapıkule, İpsala, Sarp, Habur, Dilucu gibi sınır kapılarındaki fiili durumun aynı şekilde ilimiz ve bölgemizdeki kara sınır kapılarında hayata geçirilmesini istiyoruz. Batı illerinde hava, kara ve deniz yolu ulaşımları açık olmasına rağmen Kapıköy Gümrük Kapısı'nın kapalı olması yanlıştır. Tüm girişimlerimizin sonuçsuz kalması nedeniyle toplumsal inancımızın gereği sıkıntılı zamanlarımızda olduğu gibi yakarışlarımızın en önemli ifadesi olan dualarımızla, yaradana sığınıyoruz. Dini inancımız gereği günlük hayattaki konuşmalarımızda kullandığımız ve dua etme geleneğimizi burada da dile getirmek istedik. Şehrimiz ve ülkemiz için bir adım atıyoruz, dua ediyoruz. Doğrudan şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sunan kapının açılmasına vesile olmasını ümit ettiğimiz talebimizin, karar vericiler nezdinde sağduyulu bir kararlaşmaya vesile olmasını umuyoruz."

Daha sonra Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, iş insanları ve esnaf, kapının açılması için dua etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da tüccarlar Kapıköy Sınır Kapısı'nın açılmasını istedi - Son Dakika


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