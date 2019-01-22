Son Dakika Haberleri: Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van'da Uyuşturucu Operasyonu

16 dakika önce

Van'ın İpekyolu ilçesinde 41 kilo 306 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde 41 kilo 306 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Selimbey Mahallesi Haydarbey Sokak'ta Ş.A. yönetimindeki 65 DE 298 plakalı minibüsü durdurdu.

Narkotik köpeği "Zeyna"nın da kullanıldığı aramada, minibüsün bagajında 80 paket halinde 41 kilo 306 gram eroin ile 10 bin avro ele geçirildi.

Sürücü ve yanındaki M.F. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:17 Kaynak: AA

Narkotik, İpekyolu, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alman İstihbaratının İki Numaralı İsmi Türk Kökenli Sinan Selen Oldu CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Lideri Akşener, İttifaktaki Sorunları Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fazıl Say'a Atatürk Anekdotu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Ocak'ta Putin ile Bir Araya Gelecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 01:33:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]