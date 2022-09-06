Van'da kömürlükte 13 göçmen yakalandı - Son Dakika
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Van'da kömürlükte 13 göçmen yakalandı

06.09.2022 13:48
Van'da kömürlükte 13 göçmen yakalandı

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince bir evin kömürlüğünde gerçekleştirilen operasyonda 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince bir evin kömürlüğünde gerçekleştirilen operasyonda 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da polis ekiplerinin 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda ilçenin Hacıbekir Mahallesi'ndeki tek katlı bir evin kömürlüğünde düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve özel harekat polisi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kadın ve çocuklardan oluşan toplam 13 düzensiz göçmen yakalandı.

3 şüpheli gözaltına alındı

Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken, 3 şüpheli şahıs ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - VAN

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Kaynak: İHA

İpekyolu, Göçmen, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da kömürlükte 13 göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da kömürlükte 13 göçmen yakalandı - Son Dakika
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