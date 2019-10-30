Van kargo merkezinde 11 kilo eroin ele geçirildi
23 dakika önce
Kargo merkezinde 11 kilo eroin ele geçirildiVan'da bir kargo aktarma merkezinde polisin yaptığı aramada, gıda malzemelerinin bulunduğu karton kolinin tabanına zulalanmış 11 kilo 60 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:26 Kaynak: DHA
Kargo merkezinde 11 kilo eroin ele geçirildi
Van'da bir kargo aktarma merkezinde polisin yaptığı aramada, gıda malzemelerinin bulunduğu karton kolinin tabanına zulalanmış 11 kilo 60 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde bulunan bir kargo aktarma merkezine operasyon düzenledi. Kargoda narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan detaylı aramada, içerisinde gıda malzemelerinin bulunduğu karton kolinin tabanına zulalanmış 11 kilo 60 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
ABD'li John Deere'ye karşı verdiği hukuk savaşından zaferle çıkan Batmanlı çiftçi, hala aldığı ayıplı biçerdöverlerin sıkıntısını çekiyor Türkiye'ye silah satışını durduran Kanada, terörist Mazlum Kobani'ye "Temiz Savaşçı" ödülü verdi Yeni Game of Thrones dizisinin yeni adı House of the Dragon oldu Son dakika: Amerika'nın skandal tasarıları kabul etmesi üzerine Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı