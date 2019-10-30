Son Dakika Haberleri: Van kargo merkezinde 11 kilo eroin ele geçirildi
Son Dakika Güncel Van kargo merkezinde 11 kilo eroin ele geçirildi

Van kargo merkezinde 11 kilo eroin ele geçirildi

23 dakika önce

Kargo merkezinde 11 kilo eroin ele geçirildiVan'da bir kargo aktarma merkezinde polisin yaptığı aramada, gıda malzemelerinin bulunduğu karton kolinin tabanına zulalanmış 11 kilo 60 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Kargo merkezinde 11 kilo eroin ele geçirildi

Van'da bir kargo aktarma merkezinde polisin yaptığı aramada, gıda malzemelerinin bulunduğu karton kolinin tabanına zulalanmış 11 kilo 60 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde bulunan bir kargo aktarma merkezine operasyon düzenledi. Kargoda narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan detaylı aramada, içerisinde gıda malzemelerinin bulunduğu karton kolinin tabanına zulalanmış 11 kilo 60 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Van kargo merkezinde 11 kilo eroin ele geçirildi

Narkotik, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:26 Kaynak: DHA
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