Van Spor FK, Iğdır FK\'yi 3-0 Yendi

1'inci Lig'in 22'inci haftasında İmaj Altyapı Van Spor FK sahasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'yı 3-0 yendi.

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetirken, yardımcılıklarını Kürşathan Akın, Murathan Çomoğlu yaptı. Maça etkili başlayan İmaj Altyapı Van Spor FK, 45'inci dakikada Hasan Bilal'in golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı Van Spor FK'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Van Spor FK, maçın 61'inci dakikasında Muhammet Ensar Çavuşoğlu'nun kaydettiği golle skoru 2-0 yaptı. Karşılaşmanın 67'inci dakikasında ise Ivan Cedric'in kaydettiği golle ev sahibi ekip, Iğdır FK'yı 3-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Bu sonucun ardından Van Spor FK puan durumunu 31'e yükseltti.