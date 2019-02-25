Son Dakika Haberleri: Vanlı Gençler Hayallerini Sahneye Taşıdı

Vanlı Gençler Hayallerini Sahneye Taşıdı

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce "Hayallerini Sahneye Taşı" sloganıyla düzenlenen 'Gençlik Merkezleri Arası Tiyatro Yarışması'nın Van il finali tamamlandı.

Vanlı Gençler Hayallerini Sahneye Taşıdı, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce "Hayallerini Sahneye Taşı" sloganıyla düzenlenen 'Gençlik Merkezleri Arası Tiyatro Yarışması'nın Van il finali tamamlandı.

Vanlı gençlerin kendilerinin yazıp oynadığı tiyatro oyunları, izleyicilere keyifli ve duygulu anlar yaşattı. Gençlerin sergiledikleri oyunların büyük bir beğeni topladığı yarışmada, Gevaş Gençlik Merkezine üye gençlerinin oynadıkları oyun birinci seçildi. Yapılan ödül töreni sonrası açıklamalarda bulunan Gençlik Merkezleri Koordinatör Şube Müdürü Sunullah Erçek, "Bu yıl ev sahipliğini yapacağımız bölge finallerinde ilimizi temsil etmeye hak kazanan gençlerimizi tebrik eder, yarışmalarda emeği geçen hocalarımıza ve gençlerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:45 Kaynak: İHA

Van, Güncel
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