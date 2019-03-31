Varto'da Seçim Sorunsuz Devam Ediyor
37 dakika önce
Muş'un Varto ilçesinde, oy verme işlemi sorunsuz bir şekilde devam ediyor.
Muş
'un Varto
ilçesinde, oy verme işlemi sorunsuz bir şekilde devam ediyor.
Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz, oyunu Varto Şehit Coşkun Özcan İlkokulu 1016 No'lu sandıkta kullandı. İlçe merkezi ve köylerde herhangi bir olumsuzluğun olmadığını ifade eden Kaymakam Kaçmaz, "İlçe merkezi ve köylerinde yapılan seçimle ilgili olarak tarafımıza herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Vatandaşlarımız gayet sakin ve olumlu bir şekilde, şeffaf olarak oylarını kullanıp kendi evlerine gitmektedir. Güvenlik güçlerimiz gerekli tedbiri almıştır. Temennimiz, vatandaşlarımızın olumlu bir şekilde bu seçimi bitirmeleridir" dedi.
İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakime Emel Dulkadir Çelebi
ise, "Güvenlik tedbirlerimizle birlikte çok güzel bir seçim günü geçiriyoruz. İlçe merkezimiz ile köylerinde herhangi bir olumsuzluk bize gelmedi. Vatandaşlarımız şeffaf bir şekilde oylarını kullanıyorlar. Herhangi bir sıkıntımız yok" diye konuştu.
Kaymakam Kaçmaz oy kullanmak üzere ailesinin getirdiği Muhammed Zeki Özdemir adlı bebekle ilgilendi. Engelli vatandaşların durumunu ve sandık görevlileri ile görüştü - MUŞ
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:48 Kaynak: İHA
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