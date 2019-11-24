Vasiyet etti, Perşembesi yerine ağaç diktirdi

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Şaban Karlı'nın yakınları, babalarının vasiyeti üzerine Ali Dağı'na 600 adet ağaç dikti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın da eşlik ettiği ağaç dikiminde çeşitli iğne ve geniş yapraklı ağaçların yanı sıra merhum Şaban Karlı'nın sevdiği meyve ağaçları da dikildi.



Babalarının, 'vefatımdan sonra Perşembe yapmayın, onun yerine meyve ağacı dikin' diye vasiyet ettiğini ifade eden oğlu Ahmet Karlı, Başkan Mustafa Yalçın'ın da kendilerine eşlik etmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Babam, 'ben vefat edince Perşembe vs. yapmayın, onun yerine ağaç dikin' demişti. Biz de bu vasiyetini yerine getirmek üzere hem meyve ağaçları hem de çam ağaçlarından oluşan 600 fidanı Ali Dağı'nda toprakla buluşturduk. Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın da buraya gelerek bu anlamlı günümüzde bize eşlik etti. Kendisine ailemiz adına çok teşekkür ediyoruz." dedi.



Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da bugün çok anlamlı ve örnek bir uygulamaya şahitlik ettiklerini ifade ederek, "Cenazelerimizin ardından perşembe günü yemek ikram etme geleneğimiz var. Karlı Ailesi ise örnek bir uygulama yaparak yemek ikramı yerine ağaç dikmeyi tercih etti. Yemek de anlamlı bir ikram ancak ağaç dikmek ömürlük bir hareket. Diktiğimiz ağaçlar bizim kadar, devletimiz kadar hatta kıyamete kadar yaşayacak. Ağaçların meyvesinden ve gölgesinden insanlar yararlanacak. O yüzden çok daha anlamlı bir yaklaşım. Bu örnek uygulamaya imza atan Karlı Ailesini tebrik ediyor, babaları merhum Şaban Karlı'ya da Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.



Başkan Yalçın daha sonra Karlı Ailesi fertleriyle birlikte erik ağacı dikti ve su verdi.



HIZ KESMEDEN AĞAÇ DİKMEYE DEVAM



Öte yandan Ali Dağı'nda aynı gün bir başka ağaç dikimi etkinliği daha gerçekleştirildi.



Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Necla Çelebi Erkara ve dernek mensuplarıyla birlikte Ali Dağı 360 yolunda ağaç dikti.



Derneğe mensup emekli öğretmenlerle birlikte gerçekleştirilen etkinlikte yüzlerce ağaç toprakla buluştu. Etkinliğe katılanlara ayrıca çay simit üçgen peynir ikramında bulunuldu. - KAYSERİ