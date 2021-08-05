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Vatandaş istedi Tahir Başkan çalışmaları başlattı - Son Dakika

Vatandaş istedi Tahir Başkan çalışmaları başlattı

05.08.2021 15:19
Vatandaş istedi Tahir Başkan çalışmaları başlattı, System.String[]

Başkan Büyükakın talimatı ve İZGAZ ile yapılan işbirliği kapsamında İzmit ilçesi Nebihoca ve Eseler Köylerine doğalgaz hattı döşeniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ilçe merkezleri kadar köylerde yaşayan vatandaşları sık sık ziyaret ediyor, taleplerini dinliyor. Bu kapsamda İzmit ilçesi Nebihoca ve Eseler Köyleri ziyaretinde vatandaşlar, Başkan Büyükakın'dan doğalgaz talebinde bulundu. Vatandaşların talebi üzerine İZGAZ ile irtibata geçen Başkan Büyükakın, her iki köye de doğalgaz hattı inşa edilmesini sağladı.

VATANDAŞLARIN DOĞALGAZ TALEPLERİ KARŞILANIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların talepleri üzerine Başkan Büyükakın'ın girişimleri ile İzmit ilçesi Nebihoca ve Eseler Köylerine doğalgaz çalışmalarına başlandı. Büyükşehir Belediyesi

koordinasyonunda ekipleri şuan Nebihoca ve Eseler köylerinde kazı çalışması gerçekleştiriyor.

ALTAY YERİNDE İNCELEDİ

Çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Fen İşleri Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya ve teknik ekip yerinde inceledi. Genel Sekreter Yardımcısı Altay, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

KAZI YAPILAN GÜZERGAHLAR ESKİ HALİNE GETİRİLECEK

İZGAZ ekipleri kazı çalışması sonrasında doğalgaz boru hatlarını yerin altına döşedikten sonra kapatacak. Doğalgaz çalışması sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından üstyapı çalışması gerçekleştirilecek.

"BÜYÜKŞEHİR HER ZAMAN YANIMIZDA"

Köy sakinleri ise evlerine kadar gelecek doğalgaz için çok memnun. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın taleplerine çok kısa sürede cevap verdiğini belirten vatandaşlar doğalgazın heyecanını yaşamaya başladı. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın'a hizmetlerinden dolayı çok teşekkür eden vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman yanların olduğunu ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında her zaman yardımda bulunduğunu ifade etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Doğalgaz, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Vatandaş istedi Tahir Başkan çalışmaları başlattı - Son Dakika


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