Vatikan'da yolsuzluk skandalı: İstifaya zorlanan kardinalden 500 bin euro alan Cecilia Marogna... - Son Dakika
BBC

Vatikan'da yolsuzluk skandalı: İstifaya zorlanan kardinalden 500 bin euro alan Cecilia Marogna...

14.10.2020 13:22
Vatikan'da yolsuzluk skandalı: İstifaya zorlanan kardinalden 500 bin euro alan Cecilia Marogna..., System.String[]

Katolik Kilisesi'ne yapılan bağışları zimmetine geçirdiği iddia edilen ve geçen ay istifaya zorlanan üst düzey Vatikan yetkilisi Kardinal Angelo Becciu ile bağlantılı bir kişi, Interpol operasyonuyla gözaltına alındı.

Katolik Kilisesi'ne yapılan bağışları zimmetine geçirdiği iddia edilen ve geçen ay istifaya zorlanan üst düzey Vatikan yetkilisi Kardinal Angelo Becciu ile bağlantılı bir kişi, Interpol operasyonuyla gözaltına alındı.

Milano'da gözaltına alınan Cecilia Marogna'nın Kardinal Becciu sayesinde Vatikan'dan 500 bin euro aldığı ve bu paranın yaklaşık yarısını lüks kıyafet, çanta ve kozmetik gibi harcamalar için kullandığı iddia ediliyor.

Vatikan'ın uluslararası yakalama emri çıkartması üzerine dün gözaltına alınan 39 yaşındaki İtalyan vatandaşı Cecilia Marogna'nın yargılanmak üzere Vatikan'a iade edilmesi bekleniyor. Marogna'ya "zimmetine para geçirme" suçlaması yöneltiliyor.

Cecilia Marogna'nın kendisi gibi Sardinya adasından Kardinal Becciu ile yakın ilişkisi olduğu iddia ediliyor. Marogna'nın Becciu'nun onayıyla "diplomasi ve uluslararası kriz uzmanı" adı altında Vatikan'dan 500 bin euro aldığı öne sürülüyor.

Marogna da geçen günlerde İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda bu ödemeyi doğruladı ve parayı "paralel diplomasi" çalışmaları için aldığını iddia etti. Marogna, bu paranın Afrika'daki Katolik misyonerlerin korunması çalışmaları için harcandığını öne sürdü.

'Bir euro bile çalmadım'

"Zimmetine para geçirme" iddialarını yalanlayan Marogna "Bir euro bile çalmadım" dedi.

İtalyan basını tarafından yapılan araştırmalarda ise Marogna'nın Vatikan'dan aldığı ödemelerin paravan bir şirket aracılığıyla yapıldığı ortaya çıktı. Haberlere göre Marogna'nın en az 200 bin euro'yu lüks markalardan kıyafet, çanta ve kozmetik malzemesi satın almak için kullandığından şüpheleniliyor.

Marogna ise çantalardan birini, Afrika'daki bir kaynağına hediye etmek için aldığını söyledi.

Bazı gazeteler tarafından "Kardinal'in hanımı" ya da "Vatikan'ın Mata Hari'si" gibi isimlerle anılan Marogna, Kardinal Becciu ile duygusal ilişkisi olduğu iddialarını da reddetti.





Vergi cennetlerinde spekülatif fonlara yatırım iddiası

72 yaşındaki Kardinal Becciu, 2011-2018 yılları arasında, Vatikan'daki 3. en üst düzey görev olan Devlet Sekreteri Vekili pozisyonundaydı. Becciu, 2018'den bu yana ise Vatikan'ın aziz ilanlarından sorumlu biriminin başkanlığını yapıyordu.

Becciu döneminde Vatikan Devlet Sekreterliği'nin, Katoliklerin yaptığı bağışların toplandığı San Pietro Fonu'nu kullanarak Londra'da lüks bir bina satın aldığı, vergi cennetlerinde spekülatif fonlara yatırım yaptığı iddia ediliyor.

Becciu'nun Vatikan fonlarını kardeşine ait bir kooperatife aktardığı da iddialar arasında. Becciu ise bu suçlamaları reddediyor.

Londra'daki binanın satın alınmasıyla ilgili Vatikan soruşturması sürerken, Becciu geçen ay istifaya zorlanmıştı.

Katolik Kilisesi lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, Becciu'ya artık güveninin kalmadığını söyleyerek görevinden istifa etmesini ve kardinallik haklarından feragat etmesini sağlamıştı.

Vatikan'da yolsuzluk skandalı: İstifaya zorlanan kardinalden 500 bin euro alan Cecilia Marogna...

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Son Dakika Dünya Vatikan'da yolsuzluk skandalı: İstifaya zorlanan kardinalden 500 bin euro alan Cecilia Marogna... - Son Dakika Dünya

BBC
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