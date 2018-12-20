Vefa Konağıyla İkinci Baharlarını Yaşıyorlar

ORHAN YOLDAŞ - Malatya
Büyükşehir Belediyesinin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteğiyle hayata geçirdiği "Vefa Konağı Projesi" kapsamında yaşlılara sağlık hizmetlerinden kişisel bakımlarına kadar her türlü destek veriliyor.
Hizmete ihtiyaç duyan 65 yaş üstü yaşlıların korunması ve desteklenmesi, biyopsikososyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekanlarda bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında Büyükşehir Belediyesince hizmete açılan "Vefa Konağı"ndan tüm yaşlılar faydalanabiliyor. Hürriyet
Parkı içerisinde sosyal tesise dönüştürülen konak, vatandaşların bir araya gelerek, hoşça vakit geçirdikleri bir mekan haline geldi. Kuaför
ve bakım hizmetinin de verildiği konakta, vatandaşlara çay kahve de ikram ediliyor. Yaşlılar, mekandaki tüm imkanlardan ücretsiz yararlanabiliyor. Gerçekleştirilen sosyal etkinliklerle hayata yeniden bağlanan asırlık çınarlar adeta ikinci baharlarını yaşıyor.
Proje kapsamında ihtiyaç sahibi 97 vatandaşın evi de onarıldı.
Hizmetler ücretsiz
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyle yaşlıların bir araya gelerek, sohbet edip kitap okudukları sosyal bir tesisi kente kazandırdıklarını söyledi.
Türk ve İslam geleneğinde büyüklere saygıya verilen öneme işaret eden Polat, "Konakta kişisel bakım hizmetinin yanı sıra çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. İsteyen yaşlılarımız kütüphanemizde kitap okuyabiliyor ve günlük gazetelerden gündemi takip edebiliyor. Yine evlerinde kalan bakıma muhtaç kişilerin evleri aylık temizleniyor ve kişilerin kişisel bakımları da yapılıyor." diye konuştu.
Proje kapsamında, 65 yaş üstü vatandaşların il dışına geziye götürüldüğünü dile getiren Polat, "Bu hizmet de vatandaşların çok hoşuna gidiyor" dedi.
Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Baş tacı olan yaşlılarımızı Şanlıurfa
ile Darende Somuncu Baba
gibi mekanları gezdiriyoruz. Eski Malatya'daki tarihi Ulu Cami'ye götürerek cuma namazını kılmalarını sağlıyoruz. Sosyal aktiviteler için konağı kullanıyoruz. Daha önceden toplumda yoğunlukla gençlere yönelik çalışmalar yapılıyordu. Biz burada farklı bir alana dahil olduk. Baş tacımız olan büyüklerimize yönelik çalışma yaptık. Proje kapsamında konakta eğitim seminerleri de veriyoruz."
Polat, belediye olarak en büyük hedeflerinin yaşlıların gönüllerine girmek olduğunu sözlerine ekledi.
"Eskiden böyle hizmet ve imkanlar yoktu"
Vefa konağından faydalanan 70 yaşındaki emekli Hasan İnanç ise tesisin hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ederek, hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Konaktan 65 yaş üstü herkesin faydalandığını anlatan İnanç, "Burada insanlar birbirleriyle dertleşiyor. Burada, sosyal yardım kapsamında 400 civarında ihtiyaç sahibi aileye de yardım yapılıyor. Eskiden böyle hizmet ve imkanlar yoktu. Sosyal alanda güzel hizmetler yapılıyor. Cumartesi günleri farklı konularda profesörler konağa gelip konuşma yapıyor. Farklı kurumlardan emekli devlet memurları, müdürler, öğretmenler hepsi buraya geliyor, bilgilerinden faydalanmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
İnanç, konak öncesi monoton bir hayatının olduğunu ifade ederek, "Önceleri hiçbir şey yapamıyorduk. Evden çarşıya, çarşıdan eve, parklara gidiyorduk." şeklinde konuştu.