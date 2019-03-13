Son Dakika Haberleri: Vekil Şeker'den 153 Çağrı Merkezi'ne Övgü

Vekil Şeker'den 153 Çağrı Merkezi'ne Övgü

50 dakika önce

Milletvekili İlyas Şeker, Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen "Vatandaş Buluşmaları" projesiyle yakından ilgilendi.

Vekil Şeker'den 153 Çağrı Merkezi'ne Övgü, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çağdaş belediyecilik anlayışıyla Kocaeli'nde yaşayan vatandaşlarımıza en kısa sürede, en iyi hizmeti sunabilmek ve vatandaş ile belediye arasındaki bürokrasiyi ortadan kaldırarak, iletişimi güçlendirmek amacıyla kurduğu Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi binasının konuğu Milletvekili İlyas Şeker oldu. Tüm binayı gezen ve bilgiler alan Şeker, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen "Vatandaş Buluşmaları" projesi ile de yakından ilgilendi.

VATANDAŞ BULUŞMALARI PROJESİNİ ÇOK BEĞENDİ

Vatandaş ile belediye arasındaki bürokrasiyi ortadan kaldıran Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi'ni AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ziyaret etti. Merkezin çalışma sistemi hakkında bilgiler alan Milletvekili İlyas Şeker, personelle de tanıştı. 'Vatandaş Buluşmaları' projesiyle de yakından ilgilenen Şeker, projeyi çok başarılı bularak yüz yüze iletişimin önemini vurguladı. Vekil Şeker, Büyükşehir yöneticileriyle vatandaşları buluşturan projeyi çok beğendiğini belirterek övgü dolu sözler söyledi.

"VATANDAŞ BÜYÜKŞEHİR'E BİR TELEFON UZAKLIKTA"

Çağrı merkezi çalışanlarından günlük aldıkları çağrı sayısı ve gelen çağrıların konularına ilişkin bilgiler alan Vekil Şeker, "Sizin de, sizlere gelen öneri ve isteklerin de bizim için önemli bir yeri bulunuyor. Size gelen talepleri, kendi ailenizden geliyormuş gibi değerlendirin. Kendinizi her zaman telefonda konuştuğunuz kişilerin yerine koyun, empati yapın" dedi. Konuşmasının devamında "Büyükşehir Belediyemiz hayata geçirdiği bu merkezle; çağrı almada, yönlendirmede ve geri dönüşlerde ne denli hızlı olduğunu ortaya koymuştur" diyen Vekil İlyas Şeker, "Büyükşehir 153 sayesinde vatandaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bir telefon uzaklıkta" şeklinde konuştu.

TÜM HİZMETLER TEK BİR NUMARA ALTINDA

Katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışına sahip Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi; "kalite, şeffaflık, adalet, hız, etkili iletişim, samimiyet, güven ve gizlilik" gibi değerleri de ön planda tutuyor. Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi'ne halkımız; her türlü talep ve önerileri için 153 numaralı hattın yanı sıra web sitesi www.buyuksehir153.com, iletişim merkezlerinde yüz yüze ve mobil cihazlardan(IOS&Android) ulaşabiliyor.

90 KİŞİLİK EKİP 7/24 ÇALIŞIYOR

Çağrı merkezinde 90 kişilik ekip, 7/24 hizmet veriyor. 153 Çağrı Merkezi'ne ulaşan vatandaşların talepleri alınarak, personel tarafından ilgili birimlere aktarılıyor. Çağrı merkezinde vatandaşların sorunlarını dinleyen görevliler, sosyal medyadan, web sitesinden ve mobil uygulama üzerinden gelen taleplere de anında cevap verebiliyor. İstekte bulunan vatandaş talebinin ne durumda olduğunu da bu merkezden öğrenebiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:34 Kaynak: Bültenler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Milletvekili, İlyas Şeker, Güncel
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