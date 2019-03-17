Venezuela'daki Uçağın Düşme Anını İçerideki Yolcu Görüntüledi

Venezuela'da 2 kişinin hayatını kaybettiği Cessna 206 tipi uçağın düşüş anına dair uçak içinden çekilen görüntüler ortaya çıktı.

Venezuela'da 2 kişinin hayatını kaybettiği Cessna 206 tipi uçağın düşüş anına dair uçak içinden çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntüleri yayınlayan yerel medya, düşme anına dair videonun uzmanlar tarafından izlenerek, uçağın düşüş nedenine dair bir işaret arandığını yazdı.

Venezuela'nın güneydoğusundaki Bolivar bölgesinde bulunan Gran Sabana'da 11 Mart'ta Aerotransporte La Montaña şirketine ait Cessna 206 tipi bir uçak düşmüştü. Santa Elena Havalimanı yakınlarında uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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