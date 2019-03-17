Son Dakika Haberleri: Venezuela'daki Uçağın Düşme Anını İçerideki Yolcu Görüntüledi

Venezuela'daki Uçağın Düşme Anını İçerideki Yolcu Görüntüledi

1 saat önce

Venezuela'da 2 kişinin hayatını kaybettiği Cessna 206 tipi uçağın düşüş anına dair uçak içinden çekilen görüntüler ortaya çıktı.

Venezuela'daki Uçağın Düşme Anını İçerideki Yolcu Görüntüledi, System.String[]
Venezuela'da 2 kişinin hayatını kaybettiği Cessna 206 tipi uçağın düşüş anına dair uçak içinden çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntüleri yayınlayan yerel medya, düşme anına dair videonun uzmanlar tarafından izlenerek, uçağın düşüş nedenine dair bir işaret arandığını yazdı.
Venezuela'nın güneydoğusundaki Bolivar bölgesinde bulunan Gran Sabana'da 11 Mart'ta Aerotransporte La Montaña şirketine ait Cessna 206 tipi bir uçak düşmüştü. Santa Elena Havalimanı yakınlarında uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:44 Kaynak: DHA

Cessna, Venezuela, Dünya
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