Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilçe birincilerini ödüllendirdi - Son Dakika

Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü YKS ve LGS'de ilçe birincisi olan öğrencilere plaket verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Resul Özata, ilçede YKS ve LGS'de derece yapan Hatice Kemal Kaylıoğlu Fen Lisesi öğrencilerini başarılarından dolayı tebrik etti.

"Artık sizler Vezirköprü'yü temsil ediyorsunuz." diyen Özata, şöyle devam etti:

"Gittiğiniz okullarda da bu başarıyı sürdüreceğinize inanıyoruz. Tabii bir başarı kolay elde edilmiyor. Özveri ve azimli çalışmanın neticesinde bu başarıyı elde ettiniz. Üzerinizde emeği olan başta aileniz, öğretmenleriniz ve okul yönetiminizi tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum."

Özata, YKS'de fen bilimleri alanında ilçe birincisi olan Ayşe Sude Yeğin'e, Türkçe ve matematik alanı ilçe birincisi Esma Nur Balak'a, sosyal bilimler alanı ilçe birincisi Çağla Akçay'a ve LGS'de ilçe birincisi olan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Hüseyin Uzun'a plaketlerini verdi.

Törene, Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erkan Ulaşır, Hatice Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi Müdürü Arif Turan, Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Hüseyin Günel ve Hatice Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Kurtça Baş da katıldı.

Baş, tören sonrası yaptığı açıklamada, öğrencilerin 9. sınıftan itibaren etkin bir rehberlik desteği aldıklarını, özellikle 12. sınıfta koçluk sisteminin de katkısıyla sınav kaygısına karşı desteklendiklerini, bunun da olumlu sonuçlarını gördüklerini söyledi.