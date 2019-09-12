Son Dakika Haberleri: Vezirköprülüler 'duble yol' istedi
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Vezirköprülüler 'duble yol' istedi

2 saat önce

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir grup vatandaş Vezirköprü-Havza karayolunu kapatarak duble yol istedi.

Vezirköprülüler 'duble yol' istedi, System.String[]

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir grup vatandaş Vezirköprü- Havza karayolunu kapatarak duble yol istedi.


İlçenin Kızılcaöran Mahallesi mevkisinde toplanan vatandaşlar yıllardır yapılmayan Vezirköprü-Havza yolunun yapılmamasından kaynaklanan kazaların yaşandığı ve her yıl yapılan mıcır kaplama çalışması nedeni ile onlarca aracın camının kırıldığı ve kaporta aksamının zarar gördüğü belirtildi.


Grup adına basın açıklaması yapan Fatih Aktaş, "Bugün bu ilçe halkı odaları ile, dernekleri ile, sivil toplum örgütleri ile buradan sesleniyor. Verdiğiniz sözleri tutun. Bu halkı mağdur etmeyin. Havza-Vezirköprü yolunun yapılması için daha çok insanın mı ölmesi gerekiyor" dedi.


Aktaş yasalar çerçevesinde tepkilerini ortaya koyduklarını, ilçede turizmin gelişmesi için bu yolun yapılmasının şart olduğunu belirtti.


Bazı sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği eyleme katılımın az olması gözlerden kaçmazken jandarma güvenlik tedbiri aldı. CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek de yaptığı konuşmada bu yolun maddi ve manevi yararlarından bahsederek bir an önce Vezirköprü-Havza duble yolunun yapılması gerektiğine dikkat çekti.


Eylem pankartlarla çekilen toplu fotoğraftan sonra olaysız sona erdi. - SAMSUN

Vezirköprü, Samsun, Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:09 Kaynak: İHA
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