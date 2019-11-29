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Veznelerde hafta sonu mesaisi

6 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, emlak vergisinin ikinci taksitini yatırma süresinin 02 Aralık Pazartesi günü son bulacağını hatırlattı.

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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, emlak vergisinin ikinci taksitini yatırma süresinin 02 Aralık Pazartesi günü son bulacağını hatırlattı.


Cumartesi ve pazar günleri veznelerin açık olacağını bildiren Başkan Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak emlak vergisi ikinci taksitini yatırmak isteyen vatandaşların mağdur olmaması ve cezalı duruma düşmemeleri için normal zamanda 3 olan vezne sayısını hizmet binası içerisinde altıya çıkardık. Emlak Gelir Müdürlüğü hafta sonu cumartesi ve pazar günleri olan 30 Kasım ile 01 Aralık günlerinde tam mesai yapacak. Böylece oluşan yoğunluğu vatandaşlara yansıtmamak için tahsilat imkanı sağladık. Ayrıca emlak vergilerini yatırmaya gelen vatandaşlarımıza her gün çay ve kahve ikramlarda bulunuyoruz." dedi.


Vatandaşların borçlarını belediye veznelerine ödeyebildikleri gibi internet üzerinden de vergilerini ödeyeceklerini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, mükelleflerin isterlerse 412 228 nolu posta çeki ve kredi kartı ile vergi borçlarını ödeyebileceklerini hatta e-belediye sistemi ile vergi miktarını öğrenebileceklerini söyledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:07 Kaynak: İHA
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