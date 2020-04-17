Viranşehir'de sokak hayvanları için mama bırakıldı - Son Dakika

Viranşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama bırakıldı.

Belediyenin Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesinde sokak hayvanlarının aç kalmasını önlemek amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma kapsamında sokak hayvanlarının yoğun olduğu yerleri belirleyerek bu alanlara mama bıraktı.

Belediye Başkanı Salih Ekinci, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için her türlü tedbiri almaya, hayvanların refahını korumaya çalıştıklarını belirtti.

Salgın nedeniyle sokak hayvanlarının da büyük sıkıntı yaşadığını kaydeden Ekinci, "İlçemizde sokak hayvanları için belirlenen noktalarda besleme faaliyeti yapıldı ve kuru mama bırakıldı. Yapılan bu beslenme faaliyetleri önümüzdeki günlerde de devam edecek." ifadesini kullandı.