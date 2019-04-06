Voleybol 1. Lig Erkekler: Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - Alanya Belediyespor: 2

Bursa Büyükşehir Belediyespor
, Voleybol 1.Lig Erkekler Yarı Final maçında Alanya Belediyespor
'u 3-2 mağlup etti.
Salon: Kayseri
Atatürk
Hakemler: Gürhan Gül xxx, Burhan İlhan xxx
Bursa Büyükşehir Belediyespor
: Ananiev Metodi xx, Ersin Başaran xxx, Metin Durmuş xxx, Faik Yaz xxx, Cacares Miguel
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xxx, Tolga Altıntaş
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Alanya Belediyespor: Metin Taşkıran
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Bezirci xxx, Behzad Haddadee xxx, Serkan Koçak
xx, Fatih
Barış xx, Kaan
Ediz Fırıncıoğlu xxx, Fikri Berber xx, Hürol Temel xx
Setler: 25-11, 25-18, 23-25, 22-25, 15-9 - KAYSERİ