Son Dakika Haberleri: Voleybol 1. Lig Erkekler: Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - Alanya Belediyespor: 2

Voleybol 1. Lig Erkekler: Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - Alanya Belediyespor: 2

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Voleybol 1.Lig Erkekler Yarı Final maçında Alanya Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Voleybol 1. Lig Erkekler: Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - Alanya Belediyespor: 2, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Voleybol 1.Lig Erkekler Yarı Final maçında Alanya Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Salon: Kayseri Atatürk

Hakemler: Gürhan Gül xxx, Burhan İlhan xxx

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ananiev Metodi xx, Ersin Başaran xxx, Metin Durmuş xxx, Faik Yaz xxx, Cacares Miguel xxx, Özer Özger xx, Gökhan Çatal xx, Furkan Dur xxx, Tolga Altıntaş xx, Mehmet Boğaçhan xx

Alanya Belediyespor: Metin Taşkıran xx, Mehmet Uğur Bezirci xxx, Behzad Haddadee xxx, Serkan Koçak xx, Fatih Barış xx, Kaan Ediz Fırıncıoğlu xxx, Fikri Berber xx, Hürol Temel xx

Setler: 25-11, 25-18, 23-25, 22-25, 15-9 - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:45 Kaynak: İHA

voleybol, Alanya Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Spor
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