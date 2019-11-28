Bu sonuçla sarı-lacivertli takım grupta ilk galibiyetini aldı. Budowlani ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Polonya ekibi Budowlani'yi 3-0 mağlup etti.

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