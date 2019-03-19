Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Roy Bensimon (İsrail
), Ari Jokelainen (Finlandiya
) Eczacıbaşı
VitrA: Kim Koung
, Gibbemeyer, Ezgi Dilik
, Kim Koung, Larson, Büşra Kılıçlı
, Gözde Yılmaz
, (Simge
Aköz, Dilara Bağcı
, Boskovic, Gamze Kılıç, Meliha İsmailoğlu
, Krsmanovic)
Imoco Volley: Folie, Fabris, Kimberly, de Kruijf, Wolosz, Sylla, (De Gennaro, Lowe, Bechis, Tirozza, Danesi)
Setler: 21-25, 23-25, 25-21, 21-25
Altın Set: 10-15
Süre: 141 dakika (28, 31, 36, 27, 19)
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Imoco Volley, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-1 yenerek bir üst tura çıktı.
Deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanan Eczacıbaşı VitrA, altın seti 15-10 kaybederek kupadan elendi.
Birinci sete iyi başlayan İtalyan takımı etkili taktik servisler atarak Eczacıbaşı VitrA defansını zorladı ve Kimberly'nin sayılarıyla seti 25-21 önde tamamladı.İkinci sette Imoco Volley aktif bloklarla Eczacıbaşı VitrA ataklarını etkisiz hale getirince turuncu-beyazlı takım bu seti 25-23 kaybetti.
Üçüncü sete etkili taktik servislerle başlayan Eczacıbaşı VitrA, mücadelenin bu bölümünü 25-21 kazandı. Dördüncü sette turuncu-beyazlı takımın hatalarını değerlendiren Imoco Volley, mücadeleyi altın sete götürdü. Altın sete geride başlayan Eczacıbaşı VitrA, saha değişimine 8-6 geride girdi. Seti de 15-10 kazanan İtalyan temsilcisi yarı finale yükseldi.