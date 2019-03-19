Son Dakika Haberleri: Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

1 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Roy Bensimon (İsrail), Ari Jokelainen (Finlandiya)Eczacıbaşı VitrA: Kim Koung, Gibbemeyer, Ezgi Dilik, Kim Koung, Larson, Büşra Kılıçlı, Gözde Yılmaz, (Simge Aköz, Dilara Bağcı, Boskovic, Gamze Kılıç, Meliha İsmailoğlu, Krsmanovic)Imoco Volley: Folie, Fabris,...

Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi, System.String[]
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Roy Bensimon (İsrail), Ari Jokelainen (Finlandiya)

Eczacıbaşı VitrA: Kim Koung, Gibbemeyer, Ezgi Dilik, Kim Koung, Larson, Büşra Kılıçlı, Gözde Yılmaz, (Simge Aköz, Dilara Bağcı, Boskovic, Gamze Kılıç, Meliha İsmailoğlu, Krsmanovic)

Imoco Volley: Folie, Fabris, Kimberly, de Kruijf, Wolosz, Sylla, (De Gennaro, Lowe, Bechis, Tirozza, Danesi)

Setler: 21-25, 23-25, 25-21, 21-25

Altın Set: 10-15

Süre: 141 dakika (28, 31, 36, 27, 19)

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Imoco Volley, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-1 yenerek bir üst tura çıktı.

Deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanan Eczacıbaşı VitrA, altın seti 15-10 kaybederek kupadan elendi.

Birinci sete iyi başlayan İtalyan takımı etkili taktik servisler atarak Eczacıbaşı VitrA defansını zorladı ve Kimberly'nin sayılarıyla seti 25-21 önde tamamladı.İkinci sette Imoco Volley aktif bloklarla Eczacıbaşı VitrA ataklarını etkisiz hale getirince turuncu-beyazlı takım bu seti 25-23 kaybetti.

Üçüncü sete etkili taktik servislerle başlayan Eczacıbaşı VitrA, mücadelenin bu bölümünü 25-21 kazandı. Dördüncü sette turuncu-beyazlı takımın hatalarını değerlendiren Imoco Volley, mücadeleyi altın sete götürdü. Altın sete geride başlayan Eczacıbaşı VitrA, saha değişimine 8-6 geride girdi. Seti de 15-10 kazanan İtalyan temsilcisi yarı finale yükseldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:45 Kaynak: AA

Kim Koung, İsrail, Finlandiya, Spor
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