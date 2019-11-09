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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: İsmail Yıldırım, Bilal ÇağlarKarayolları: Elif Şahin, Abbott, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceylan, Gerasymova, (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Ezgi Akyaldız, Kübra Kegan)Atlasglobal Yeşilyurt: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Elif Boran, Derya...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İsmail Yıldırım, Bilal Çağlar

Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceylan, Gerasymova, (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Ezgi Akyaldız, Kübra Kegan)

Atlasglobal Yeşilyurt: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Elif Boran, Derya Cebecioğlu, Gözde Dal İrgi, ( Ayça Aykaç, Loana, Derya Güç, Arzum Tezcan)

Setler: 25-15, 25-18, 14-25, 25-18

Süre: 100 dakika (22, 25, 25, 28)


Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Karayolları, konuk ettiği Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-1 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Yeşilyurt, voleybol, Vestel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 07:56 Kaynak: AA
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