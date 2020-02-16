Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Arzu Emiroğlu, Eyüpcan Kayısoğlu Nilüfer Belediyespor: Merve İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen, Atkinson, Hümay Topaloğlu (Buse Kayacan, Ceren Çınar) Atlasglobal Yeşilyurt: Damla Tokman, Loana, Derya Cebecioğlu, Koolhaas, Buket Gülübay, Tuğba...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Cengiz Göllü


Hakemler: Arzu Emiroğlu, Eyüpcan Kayısoğlu


Nilüfer Belediyespor: Merve İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen, Atkinson, Hümay Topaloğlu (Buse Kayacan, Ceren Çınar)


Atlasglobal Yeşilyurt: Damla Tokman, Loana, Derya Cebecioğlu, Koolhaas, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu (Ayca Aykaç, Elif Boran, Derya Güç, Arzum Tezcan)

Setler: 25-20, 25-17, 25-20

Süre: 78 dakika (27, 25, 26)


Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

Yeşilyurt, Dikmen, Vestel, Çınar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 08:08 Kaynak: AA
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