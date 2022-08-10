Volkanik dağın buhar bacalarında korkutan görüntü - Son Dakika
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Volkanik dağın buhar bacalarında korkutan görüntü

10.08.2022 11:13

Volkanik dağın buhar bacalarında korkutan görüntü Şifa kaynağı olarak bilinen ve her yıl binlerce kişinin geldiği buhar bacaları kurudu Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 bin 250 rakımdaki volkanik Nemrut Dağı'nın zirvesinde yer alan kalderadaki şifa kaynağı 'buhar bacaları'nın kuruması...

Volkanik dağın buhar bacalarında korkutan görüntü

Şifa kaynağı olarak bilinen ve her yıl binlerce kişinin geldiği buhar bacaları kurudu

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 bin 250 rakımdaki volkanik Nemrut Dağı'nın zirvesinde yer alan kalderadaki şifa kaynağı 'buhar bacaları'nın kuruması ziyaretçileri endişelendiriyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar projesi çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' alan ve Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası, doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasının yanı sıra bünyesinde barındırdığı buhar bacası ile her yıl binlerce ziyaretçinin akınına uğruyor. Asırlardır buharın çıktığı bacalar tamamen kurudu. Yöre halkı tarafından şifa kaynağı olduğu söylenilen buhar bacalarının dışarıya verdiği sıcak havanın bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılıyor. Kilometrelerce yol kat ederek 2 bin 250 rakımda şifa aramak için buhar bacalarını ziyaret edenler, karşılaştıkları manzarayla hayal kırıklığı yaşıyor. Buhar bacalarının astım, romatizma ve eklem ağrılarına iyi geldiğine inanılırken; bu hastalıkları olan vatandaşlar bacaların önüne gelerek çıkan sıcak havadan faydalanıyordu. Fakat şimdi ise bilinmeyen bir nedenden dolayı buharın azalması, şifanın kaybolacağına dair endişeleri arttırıyor. Ziyaretçiler ise bu konunun araştırılması hakkında yetkililere çağrıda bulundu.

"Hastalar buraya şifa olsun diye geliyorlardı"

Buhar bacasının tam bir şifa kaynağı olduğunu belirten Hasan Akay adlı vatandaş, "Burası Nemrut Buhar Bacaları olarak adlandırılıyor. Aslında her sene buraya geliyorduk ve burada yoğun bir buhar çıkışı vardı ama önceki yıllara oranla buhar bacaları tam anlamıyla buhar oldu diyebiliriz, hiç buhar çıkmıyor. Bugün de görelim diye geldik. Maalesef buhar yok ve her geçen gün de sanki kuruyor. Hiçbir buhar çıkışı kalmamış ve yok olacak kadar azalmış. Artık bu neye delalet anlamadım ama araştırılmasında fayda var. Uzun yıllar önce büyüklerimiz anlatıyordu. Özellikle hastalar buraya şifa olsun diye geliyorlardı ve buhar bacalarında bekletiliyordu. Yıllardır devam edip bu sene kuruyan bir buhar bacasının aslında araştırılmaya değer olduğunu biliyoruz. O yüzden yetkililer bu konuyu araştırırlarsa güzel olur. Muhtemelen Nemrut volkanik bir yer ya tekrardan faaliyete geçip farklı çıkış noktalarına gitmiştir ya da bununla ilgili bir hareketlilik vardır. Bunun yetkililer tarafından araştırılmasında fayda var" diye konuştu.

Buhar bacasının neden söndüğünün araştırılmasında fayda olduğunu söyleyen Gamze Tunç ise "Daha önceki yıllarda buhar bacasını sık sık ziyarete geliyorduk. Bu yıl da fırsat bulup geldik. Fakat ne yazık ki sönmüş durumda. Hava sıcaklığı arttı ondan mı kaynaklı bilmiyoruz ama araştırılmasında fayda var" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Volkanik dağın buhar bacalarında korkutan görüntü - Son Dakika

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